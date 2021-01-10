إيطاليا تسجل 361 حالة وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 361 حالة وفاة و18 ألفا و627 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن البيان اليومي لوزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 2 مليون و276 ألفا و491 حالة، بينهم 579 ألفا و932 حالة نشطة حاليا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 78 ألفا و755 حالة.
إيطاليا تسجل 361 حالة وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعةالأحد، 10 يناير 2021 08:12 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 361 حالة وفاة و18 ألفا و627 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
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