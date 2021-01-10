إندونيسيا تحدد موقعى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

رويترز

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا إير المنكوبة بعد بحث استمر يوما.