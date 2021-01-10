إندونيسيا تحدد موقعى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا إير المنكوبة بعد بحث استمر يوما.
وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو أن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبا.
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا إير المنكوبة بعد بحث استمر يوما.
وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو أن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبا.
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