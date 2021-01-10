اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 11:58 ص
خالد صلاح
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إندونيسيا تحدد موقعى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

الأحد، 10 يناير 2021 11:12 ص
إندونيسيا تحدد موقعى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة حطام الطائرة الإندونيسية
رويترز

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أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا إير المنكوبة بعد بحث استمر يوما.

وقال قائد الجيش هادي تجاهجانتو أن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبا.

 


الطائرة سريويجايا إير

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