إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 8 ملايين والوفيات تخطت 200 ألف شخص

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 62290 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد تجاوز ثمانية ملايين حالة إصابة و200 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر.