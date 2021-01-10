إدنات أمريكية كندية بريطانية أسترالية لاعتقال نشطاء بهونج كونج

أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا في بيان مشترك اليوم الأحد، اعتقال ما يربو على 50 ناشطا من مؤيدي الديمقراطية الأسبوع الماضي في هونج كونج، وطالبوا الصين باحترام الحريات هناك.

واعتقلت شرطة هونج كونج النشطاء خلال مداهمات نفذتها في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء، في أوسع حملة تشهدها البلاد منذ أن طبقت الصين قانونا للأمن عام 2020 يقول معارضوه إنه يهدف لقمع المعارضة في تلك الجزيرة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق.

وقال وزراء الخارجية في البيان المشترك الذي أصدرته وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين "يبدو جليا أن قانون الأمن الوطني يستخدم للقضاء على المعارضة والآراء السياسية المعارضة ... ندعو السلطات في هونج كونج والصين إلى احترام حقوق وحريات شعب هونج كونج التي يكفلها القانون دون خوف من الاعتقال أو الاحتجاز".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح يوم الخميس بأن واشنطن ربما تفرض عقوبات على المشاركين في حملة الاعتقالات وستوفد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في زيارة لتايوان.