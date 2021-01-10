وتعافى من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية 5 آلاف و292 شخصا، ليرتفع إجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 791 ألفا و598 مريضا.

وفرضت وزارة الصحة الأوكرانية إغلاقا من 8 يناير الجاري حتى 24 من الشهر ذاته في ظل تزايد احتمالات زيادة العبء على مستشفيات البلاد بسبب (كوفيد-19)، ويفرض ذلك إغلاق جميع الأعمال باستثناء الأعمال الأساسية، مثل الصيدليات ومحال البقالة ومحطات الوقود والبنوك ومشغلي البريد والنقل العام والسفر المحلي والدولي والفنادق.