سجلت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، 5 آلاف و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت السلطات الصحية - وفقا لصحيفة (كييف بوست) الأوكرانية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و115 ألفا و26 إصابة مؤكدة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 99 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 19 ألفا و767 شخصا.
وتعافى من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية 5 آلاف و292 شخصا، ليرتفع إجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 791 ألفا و598 مريضا.
وفرضت وزارة الصحة الأوكرانية إغلاقا من 8 يناير الجاري حتى 24 من الشهر ذاته في ظل تزايد احتمالات زيادة العبء على مستشفيات البلاد بسبب (كوفيد-19)، ويفرض ذلك إغلاق جميع الأعمال باستثناء الأعمال الأساسية، مثل الصيدليات ومحال البقالة ومحطات الوقود والبنوك ومشغلي البريد والنقل العام والسفر المحلي والدولي والفنادق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة