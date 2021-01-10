أهالى قرية الباسكية يشيعون جثمان الشهيد محمد ماهر مبارك بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شيع المئات من أهالى قرية الباسكية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثمان الشهيد مجند محمد ماهر مبارك إبراهيم 21 سنة والذى أستشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى بسيناء، حيث استقبل الأهالى الجثمان عبر مطار سوهاج الدولى وتم نقله إلى مقابر العائلة بالقرية وسط بكاء أهليته وردد المشيعين للجثمان هتافات " لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله".

ةشارك في عملية التشيع للجثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا و واللواء نائب المدير لقطاع الجنوب ومأمور مركز شرطة البلينا والعديد من كبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة.

وطالب الأهالى باستكمال أعمال ملاحقة عناصر الإرهاب وتطهير سيناء منهم والثأر للشهيد ولكل زملائه في العمليات السابقة وأن مصر لن تتراجع ولن تتوقف في محاربة كل فلوله في كل مكان لإستكمال مسيرة التنمية.

ومن جانبه أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده فى مواجهة الإرهاب الأسود، قائلا "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم فى قلوبنا جميعا".