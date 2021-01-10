وقال رئيس البرلمان الألماني وولفغانغ شوبل، في رسالة وجهها إلى النواب،الأحد : "لقد دعوت شرطة برلين إلى زيادة عدد قوات الأمن في المنطقة المحيطة بمبنى البوندستاج".

واستبق رئيس البرلمان ذلك بطلب تقرير من وزارة خارجية بلاده عن أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي من طرف مئات المحتجين قبل أيام، ليطلب تعزيز الحماية الأمنية للبرلمان الألماني (البوندستاج).

وتأتي المخاوف الألمانية على أمن البرلمان بعد العديد من الاحتجاجات بالقرب منه، تخللتها مناوشات مع الشرطة واعتقالات.

