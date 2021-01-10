ألمانيا تسجل 16946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و465 وفاة

رويترز

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 16946 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و908527.

وكشف إحصاء المعهد رصد 465 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 40343.

وكان قد قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن ألمانيا ستتسلم أكثر من 130 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 وهي كمية تكفي الجميع.