اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 08:56 ص
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ألمانيا تسجل 16946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و465 وفاة

الأحد، 10 يناير 2021 08:16 ص
ألمانيا تسجل 16946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و465 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 16946 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و908527.

وكشف إحصاء المعهد رصد 465 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 40343.

وكان قد قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن ألمانيا ستتسلم أكثر من 130 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 وهي كمية تكفي الجميع.

وواجه شبان انتقادات، بعضها من حلفاء سياسيين محافظين من حزبه، بأن ألمانيا لم تشتر لقاحات كافية وبأنها تتحرك ببطء شديد لتكثيف حملتها الوطنية للتطعيم.

 
 

 


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فيروس كورونا

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اصابات كورونا

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