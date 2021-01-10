ألمانيا تستجيب لضغوط أولياء الأمور وتؤجل الدراسة مرة أخرى بسبب تفشى كورونا

قرر الائتلاف الحكومى الألماني، المكون من الحزب الاشتراكى الديمقراطى واليسار والخضر، تغيير الخطط لبدء المدرسة مرة أخرى اعتبارًا من الشهر المقبل.

وابتعد الحزب الاشتراكى الديمقراطى عن خطة عضو مجلس الشيوخ عن التعليم، ساندرا شيريس، لإلزام الخريجين بالعودة إلى المدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل، والتى تشير إلى ضرورة تقديم الفصول الدراسية 10 و 12 و 13 فى مجموعات أصغر - حتى لو كانت فى نصف حجم المجموعة فقط، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك دعم رقمى للطوارئ.

وكان الخضر يضغطون منذ يوم الخميس لعدم تحديد 11 يناير موعدا للبدء، و كان الفصيل اليسارى أيضًا يؤيد إغلاق المدارس لفترة أطول.

من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ عن التعليم شيريس، إنهم يريدون إبلاغ المدارس برسالة عن القواعد الجديدة يوم السبت وصياغة المرسوم المقابل فى عطلة نهاية الأسبوع، ومن المهم بالنسبة لها أن تناقش المدارس مع ممثلى أولياء الأمور كيف سيستمرون فى التعامل مع التدريس وجهًا لوجه.

ومن المقرر تأجيل بدء الدراسة لطلاب المدارس الابتدائية فى الصفوف من الأول إلى الثالث من 18 يناير إلى 25 يناير على أقرب تقدير.