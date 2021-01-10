أعمال المرحلة النهائية لمشروع الصرف الصحى بالطارف بمدينة القرنة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولات برفقة المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومستشار المحافظ للمشروعات بالأقصر، لتفقد العمل فى المرحلة النهائية بمشروع الصرف الصحى بالطارف.

وتابع رئيس المدينة ومسئول المشروعات بالمحافظة، خلال الجولات مد خط الانحدار وخط الصرف بطريق قنا /الأقصر الزراعى، وذلك بعد التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق وغلق الطريق محل العمل، وتحويله إلى طرق بديلة واتخاذ كافة الإجراءات لخدمة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية بالتزامن مع أعمال الصرف الصحي.

يذكر أن عمليه الصرف بالطارف مسندة لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ شركه المقاولون العرب.

وفي ذات السياق قام رئيس المدينة بجولة لتفقد العمل استعداد لتركيب بلدورات جديدة، وأعمال الرصف بشارع السيدة زينب من كوبري القباوي حتى مدخل وادي الملوك، حيث إن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، صدق على العمل فوراً بالطريق، وفي آخر جولة تفقدية لمركز القرنة الاسبوع الماضى واستجابته للمواطنين، كما تمت متابعة طلاء الواجهات بالون الموحد البيج الفاتح وصلت نسبه التنفيذ من المستهدف 85%، واستمرار تلقى طلبات التصالح المواطنين بالمركز التكنولوجي.

وكان قد قاد رجال رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، بالتنسيق مع وحدة مرور الغرب بقيادة الرائد إبراهيم همام، حملة موسعة على مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة القرنة، وعبارة الأهالى وساحة انتظار الموتوسيكلات والمحلات التجارية والكافتريات، وتم خلال الحملات مراجعة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة، كما تمت مراجعة الموتوسيكلات المخالفة بواسطة المرور بمنطقة المعدية والموقف، وتم ضبط 3 موتوسيكل بدون لوحات وتحميلهم إلى وحدة مرور الغرب.

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة شاملة لأعمال النظافة والتجميل وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات فى كلا من مدينة القرنة وقرى الشيخ عامر وحاجر الضبعية والأقالتة، وذلك بالاضافة لأعمال تسوية وتوسيع الطرق بالجليدر بقرية البعيرات بمشاركة قطاع النظافة والتجميل ورؤساء القرى كلا فى قطاعه.



استمرار تلقى طلبات التصالح المواطنين بالمركز التكنولوجي



رئيسمدينة القرنة يتفقد العمل بالمرحلة النهائية لمشروع الصرف الصحى



طلاء الواجهات بالون الموحد البيج الفاتح بنسبه تنفيذ من المستهدف 85%