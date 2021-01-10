أطباء مستشفى إسبانى يصنعون ممرا شرفيا لرضيع تعافى من كورونا .. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

أقام الطاقم الطبى في مستشفى فالنسيا بإسبانيا، ممرا شرفيا للطفل الرضيع الذى غادر المستشفى بعد ما يقارب على 4 أشهر غادر أمضها في محاربة فيروس كورونا الذى أصابه بعد والدته ودخوله في فترة بالعناية المركزة، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "يورو نيوز"، الأطباء والممرضين وهم يصطفون على جانبي ممرات المستشفى ويصفقون للطفل وهو يخرج مع والدته من مستشفى Vithas 9 de Octubre.

وأكد مستشفى Vithas 9 de Octubre في مدينة فالنسيا الساحلية الشرقية بإسبانيا، أن طفلا رضيعا يقارب على 4 أشهر غادر المستشفى هذا الأسبوع بعد أن أمضى حياته القصيرة في محاربة الفيروس، بما في ذلك فترة في العناية المركزة.



الطفل فى الدراجة



تحية الطفل الرضيع



التصفيق للطفل

وقال مستشفى في بيان صدر وفقا لتقرير موقع " medicalxpress"، أن حالة الرضيع "بترو" تعد واحدة من تلك الحالات الاستثنائية التي أثر فيها فيروس كورونا بشدة على طفل".

ووفقا للتقرير، وُلد الرضيع "في حالة ممتازة" في أكتوبر، ولكن عند عودته إلى المنزل مع والدته أصيب بالعدوى من خلال شقيقه الذي لم تظهر عليه أعراض واضطر إلى العودة إلى المستشفى عندما كان عمره 9 أيام.

وتم وضعه على الفور في وحدة العناية المركزة للأطفال بعد أن ظهرت عليه في البداية "مشاكل في التنفس وبعد ذلك مشاكل التغذية التي تتطلب عملية إعادة تأهيل معقدة".

وتسبب مرضه في "ضيق شديد" لوالديه الذين لم يتمكن أهله من رؤيته إلا عن طريق رابط الفيديو، حتى جاءت نتيجة اختباره سلبية، وتؤثر الحالات الشديدة من فيروس كورونا بشكل عام على كبار السن، ففي إسبانيا ، تجاوز عمر ثلثي الضحايا الذين لقوا حتفهم منذ مايو 80 عامًا ، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي.