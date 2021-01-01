140 جمهوري في الكونجرس ضد فرز "أصوات المجمع الانتخابي" لتأكيد فوز بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

صرح عضوان جمهوريان في الكونجرس الأمريكي، أنهما يتوقعان أن يصوت ما لا يقل عن 140 من زملائهم في الحزب الجمهوري في مجلس النواب ضد فرز أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير ، حيث من المتوقع أن يصادق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتعين على كل من عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ، تقديم اعتراض عندما يقوم الكونجرس بفرز الأصوات، قال السناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري إنه سيعترض ، الأمر الذي سيجبر المشرعين في كل من مجلسي النواب والشيوخ على التصويت على ما إذا كانوا سيقبلون نتائج فوز بايدن، ومن جانبه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوريين بشكل خاص على عدم القيام بتلك الخطوة.

وتحدث السناتور بن ساسي عن نبراسكا ضد هذه الاستراتيجية - وتواطؤ بعض زملائه في الحزب الجمهوري - في منشور على فيس بوك وحث الجمهوريين على "رفض" محاولة الاعتراض على عملية التصديق.

وقطع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إجازته مبكرا وعاد أمس من منتجعه بولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن، بعد أن كان من المقرر حضوره حفل ليلة رأس السنة هناك، ونشر البيت الأبيض رسالة تهنئة بالعام الجديد من ترامب أشاد فيها بإنجازات إدارته التى شملت مواجهة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وأضاف أن الولايات المتحدة أنتجت لقاحا للوقاية من فيروس كورونا فى وقت قياسى وأنه أصاب فى توقعه طرح اللقاح قبل نهاية العام، وتجاهل ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض أسئلة الصحفيين بشأن إيران وما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب بايدن فى 20 يناير.

ولم يقدم البيت الأبيض سببا لعودة ترامب المبكرة إلى واشنطن لكنها تتزامن مع معركته مع الكونجرس لاستخدامه حق الفيتو لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة شيكات التحفيز فى مواجهة تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.