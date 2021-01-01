وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارات حظر في أبريل ويونيو الماضيين يراها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين من المنافسة الأجنبية في ظل اقتصاد تأثر بسبب الإغلاق المفروض إثر جائحة فيروس كورونا.



وأوضحت الصحيفة أن الحظر الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس، ينطبق على المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة على تأشيرة (إتش-1 بي) والعديد من تأشيرات العمل الأخرى إلى جانب الأشخاص القادمين على البطاقات الخضراء للعمل أو لم شمل الأسرة.



وأشارت إلى اعتراض العديد من الشركات بشدة على قرار الحظر المفروض على تأشيرات العمل التي تعتمد عليها تلك الشركات لجلب الموظفين إلى مختلف الصناعات من تكنولوجيا واستشارات وغيرها.



وفي أكتوبر الماضي، حققت غرفة التجارة الأمريكية، التي تمثل قطاعًا عريضًا من هذه الصناعات، انتصارا بصدور أمر قضائي جزئي بشأن حظر التأشيرة في المحكمة، مما سمح للشركات الأعضاء فيها باستئناف جلب الموظفين الأجانب، بيد أنه من غير المعروف كيف سيؤثر تمديد الحظر على أمر المحكمة.



ووفقا لوول ستريت جورنال، رفض الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن الإجابة على أسئلة حول كيفية تعامله مع الحظر.

ومن ناحية أخرى، قال بايدن إنه سيرفع بعض قيود حظر الهجرة، بما في ذلك الحظر الذي يغطي المهاجرين الوافدين من عدة أغلبية مسلمة ودول أخرى.