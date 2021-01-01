وكيل صحة قنا يقدم ورودا وهدايا لمصابى كورونا فى ليلة رأس السنة

قنا صابر سعيد

قدم الدكتور راضي توضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، التهنئة لمصابي كورونا بمستشفي الحميات والصدر والتهنئة بأعياد الميلاد.

وتفقد تواضروس مرضى كورونا وذلك للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم وتهنئتهم برأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد، كما قدم باقات من الورود والهداية العينية لهم، متنميا لهم تمام الشفاء والعافية.

وهنأ وكيل وزارة الصحة، الفريق الطبي، مؤكدا علي دورهم الهام في تخفيف آلام المرضي ورعايتهم، وشدد خلال الزيارة على ضرورة الاهتمام بالمرضي ورعايتهم وتقديم أعلي مستوي من الخدمة لهم.

وكيل الصحة يقدم الورد لأحد المصابين

وكيل الصحة مع أحد المصابين

وكيل الصحة يزور المرضى