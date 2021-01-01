وزير الأوقاف من بور سعيد: تدشين قافلة دعوية إلى دولة السودان.. صور

بورسعيد - محمد فرج - السيد فلاح

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بأئمة محافظة بورسعيد وقيادات الدعوة، إنه سيجرى إرسال قافلة دعوية مشتركة بين الأئمة المصريين والواعظات المصريات بوزارة الأوقاف مع زملائهم من الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيقة في الأول من فبراير المقبل بدولة السودان الشقيقة.

وأضاف وزير الأوقاف خلال اجتماعه مع الأئمة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، بحضور بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن التعاون الجيد مع وزارة الأوقاف السودانية، أثمر عن تنظيم أول دورة مشتركة لتدريب الأئمة السودانين والمصريين بأكاديمية وزارة الأوقاف.

وأعلن وزير الأوقاف، أن الوزارة حققت عام 2020، أعلى عائد مادى فى تاريخها، بلغ قيمته مليار و600 مليون جنيه رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك جاء بنسبة نمو بلغت في النصف الثاني من العام الجاري أكثر من 20%.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم تكليف جميع وكلاء الوزارة في المحافظات بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم، مشيرًا إلى أن تهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم نوع من أنواع البر بشركاء في الوطن، وأمر أكدته دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن البر والصلة لا علاقة لهما بالإسلام أو غير الإسلام.

ومن المنتظر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".

وعقب انتهاء اجتماع وزير الأوقاف مع الأئمة، سوف يلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة فى مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد.. طريق العبور نحو المستقبل".

كان قد استقبل قبل ظهر اليوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بديوان عام المحافظة، ثم عقدا اجتماع مع الأئمة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، ثم انتقلوا لأداء صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ، بمدينة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.



















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