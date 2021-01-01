موريتانيا تُدين العمل الإرهابى على مطار عدن

كتب وكالات

أدانت موريتانيا بشدة العمل الإرهابى الذى استهدف مطار عدن وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وأكدت الخارجية الموريتانية فى بيان لها أن هذا العمل الإرهابى الجبان يستهدف أمن واستقرار الشعب اليمنى ويقوِّض مساعى المجتمع الدولى لإيجاد حلّ سلمى لهذه الأزمة، بحسب "روسيا اليوم"

وذكّر البيان بموقف موريتانيا الثابت والداعم لحكومة الجمهورية اليمنية فى مساعيها الحثيثة لاستعادة أمنه واستقراره.

يذكر أن قالت وزارة الخارجية اليمينة، إن الدلائل تشير إلى أن المليشيات الحوثية هى الجهة التي نفذت العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ بالستية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية اليمينة، أنه ما زالت وحتى اللحظة تستهدف مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة وهو ما يؤكد أن موقفها هو ضد السلام وإرادة الشعب اليمني.



وفى وقت سابق شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.



ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.



وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.