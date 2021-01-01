مقتل 25 شخصا بالكونغو الديمقراطية خلال هجوم إرهابى فى أول أيام عام 2021

رويترز

قتل 25 شخصا اليوم /الجمعة/ فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فى هجوم عنيف يعد أول عمل إرهابى يشهده العالم وهو يستقبل أول أيام العام الجديد 2021.