اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 04:15 م
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مقتل 25 شخصا بالكونغو الديمقراطية خلال هجوم إرهابى فى أول أيام عام 2021

الجمعة، 01 يناير 2021 03:56 م
مقتل 25 شخصا بالكونغو الديمقراطية خلال هجوم إرهابى فى أول أيام عام 2021 جيش الكونغو
رويترز

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قتل 25 شخصا اليوم /الجمعة/ فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فى هجوم عنيف يعد أول عمل إرهابى يشهده العالم وهو يستقبل أول أيام العام الجديد 2021.


الكونغو

هجوم إرهابى

2021

رأس السنة

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