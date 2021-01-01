مقتل 25 شخصا بالكونغو الديمقراطية خلال هجوم إرهابى فى أول أيام عام 2021

قتل 25 شخصا اليوم /الجمعة/ فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فى هجوم عنيف يعد أول عمل إرهابى يشهده العالم وهو يستقبل أول أيام العام الجديد 2021.
مقتل 25 شخصا بالكونغو الديمقراطية خلال هجوم إرهابى فى أول أيام عام 2021الجمعة، 01 يناير 2021 03:56 م
جيش الكونغو
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وفد من جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والبرازافيلية يزور جامعة أسيوطالأحد، 27 ديسمبر 2020 02:33 م
مصر تدعم الكونغو فى جهودها للتحضير لرئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقىالأربعاء، 16 ديسمبر 2020 11:45 م
الكونغو الديمقراطية تشيد بدعم مصر لإنجاح جهود مكافحة الفساد بإفريقياالأربعاء، 09 ديسمبر 2020 05:38 م
الكونغو تستضيف دورة الألعاب الفرنكوفونية أغسطس 2022الإثنين، 07 ديسمبر 2020 10:53 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة