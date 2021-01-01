اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 10:17 م
خالد صلاح
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مقتل صحفي برصاص مسلحين مجهولين غربي أفغانستان

الجمعة، 01 يناير 2021 10:03 م
مقتل صحفي برصاص مسلحين مجهولين غربي أفغانستان العنف في أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

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قال مسؤول أفغاني اليوم الجمعة، إن صحفياً أفغانياً قُتل اليوم برصاص مسلحين مجهولين وسط البلاد.
 
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذا الصحفي هو الخامس الذي تم استهدافه في أفغانستان خلال الشهرين الماضيين.
 
وكان الصحفي "بسم الله عادل أيماك" قد استُهدِف على الطريق بالقرب من "فيروز كوه" بولاية غور وسط أفغانستان عائداً إلى منزله حينما فتح مسلحون النار عليه.
 
وبحسب المتحدث باسم حاكم الولاية، عارف عبير، لم يُصب آخرون في السيارة بأذى.. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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