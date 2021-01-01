مسئول في إدارة ترامب يتهم فريق بايدن الانتقالي بإصدار "بيانات كاذبة"

كتبت: نهال أبو السعود

اتهم مدير الميزانية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، فريق الرئيس المنتخب جو بايدن بإصدار "بيانات كاذبة" بشأن تعاون مكتبه خلال الفترة الانتقالية الجارية، مصراً على أن المكتب كان شفافاً بالكامل على مدار 45 اجتماعاً.

ومع ذلك ، في رسالة إلى الرئيس الانتقالي لبايدن أمس ، قال مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوجت، إن مكتبه لن يساعد مسؤولي الانتقال في البدء في تطوير سياساتهم الخاصة التي ادعى أنها ستؤدي إلى "إفلاس أمريكا".

كانت الرسالة أحدث تطور في خلاف بين الإدارات حول مستوى التعاون خلال الفترة الانتقالية، حيث اتهم فريق بايدن مكتب إدارة الشؤون المالية والبنتاجون على وجه التحديد بحجب المعلومات الهامة التي قد تضر بالأمن القومي ، وهو ادعاء اعترض عليه مسؤولو الدفاع والميزانية في ادارة ترامب بشدة.

كتب فوست في رسالته الموجهة إلى تيد كوفمان ، رئيس انتقال بايدن: "كما يظهر السجل ، فقد شارك مكتب الإدارة والميزانية بشكل كامل في جهود الانتقال المناسبة. ما لم نفعله ولن نفعله هو استخدام موظفي مكتب الإدارة والميزانية الحاليين لكتابة مقترحات السياسة التشريعية (لفريق بايدن الانتقالي) لتفكيك عمل هذه الإدارة. يعمل موظفو مكتب الإدارة والميزانية على سياسات هذه الإدارة وسوف يفعلون ذلك حتى آخر يوم لهذه الإدارة في المنصب ، "

على الجانب الاخر، رد أندرو بيتس ، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لبايدن، وضاعف من اتهامه بعدم تعاون مكتب الإدارة والميزانية قائلا: "في هذه اللحظة التي تشهد أزمة غير مسبوقة ، عندما تعاني ملايين الأسر الأمريكية من صعوبات اقتصادية رهيبة ، لا يمكن الدفاع عن قدرة حكومة الولايات المتحدة على إعداد ميزانية وتقديم المساعدة بكفاءة لمن هم في أمس الحاجة إليها"

ذكرت شبكة CNN هذا الأسبوع أن مسؤولي إدارة ترامب قلقون من أي نشاط انتقالي يمكن أن يوفر لفريق بايدن السبق في تفكيك أولويات ترامب ، مثل بناء الجدار الحدودي.