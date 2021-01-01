مدينة الزينية بالأقصر تتلقى طلبات التصالح بزيادة 30% عن المستهدف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجى بالمدينة، حيث تم حتى الآن قبول طلبات تصالح بزيادة عن المستهدف 30% تقريباً، وتحصيل رسوم بمبلغ 260000 جنيه مصري، وتحصيل جديه تصالح بمبلغ 2305000 جنيه مصري.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه فى التقنين بلغت عدد طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة 310 طلب،وتمت معاينة جميع طلبات التقنيين وعددهم 310 طلب تقنيين املاك دولة، وتحرير 135 عقد ابتدائى لتقنيين اوضاع إراضى املاك الدولة.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم خلال العام الماضى فتح المركز التكنولوجى بمركز ومدينة الزينية، وانشاء شبكة الخدمات الحكومية الالكترونية بالمركز التكنولوجى عبر الانترنت لتخفيف الاعباء على المواطنين، وإنشاء شبكة الادارات الخدمية الخارجية ( التموين- الشئون الاجتماعية)، وإنشاء شباك مخصص بمقاسات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وربط المركز التكنولوجى ببوابة خدمات المحليات عبر الانترنت، وبدء التحصيل الإلكترونى بالمركز التكنولوجى بالفيزا.

وكان قد حدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نسب جدية التصالح المطلوب سدادها خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.