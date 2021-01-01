محافظ أسيوط يبحث بنود الصرف من الميزانية وتعظيم الموارد الذاتية وترشيد الانفاق

أسيوط _ هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بنود صرف الميزانية وسبل تعظيم الموارد الذاتية والإيرادات من المشروعات التابعة للمحافظة وترشيد الانفاق، وذلك خلال اجتماعه مع صلاح كامل، مدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، وفق بيان اليوم الجمعة، على ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأشار المحافظ ، إلى وجود خطة طموحة لتنمية المشروعات التابعة للمحافظة بجميع المراكز وتطويرها وزيادرة مواردها وتسريع وتيرة تحصيل الإيرادات بكافة القطاعات لتعظيم الموارد الذاتية للانفاق على مشروعات التطوير وتلبية إحتياجات القرى الأكثر احتياجاً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد سعد، ضرورة تنفيذ كافة التعليمات وتكثيف الجهود الفترة القادمة للإرتقاء بمستوى العمل وتكثيف حملات التوعية لترشيد الانفاق في مختلف القطاعات التنفيذية وعقد لقاءات مستمرة مع مسئولي الإيرادات والحسابات بالقرى والمراكز لنشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك.



لقاء محافظ أسيوط مع مديري الحسابات والايرادات (1)



لقاء محافظ أسيوط مع مديري الحسابات والايرادات (2)