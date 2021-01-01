فيديو وصور.. احتفال ضخم بالألعاب النارية فى برج خليفة بدبى

احتفل برج خليفة بدبى بقدوم العام الميلادى الجديد 2021، بتقديم عروض نارية تعد الأضخم، وبدأ العد التنازلى من خلال عرض ليزرى، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول فى العالم، وأبهرت العروض ملايين المشاهدين على مستوى العالم الذين شاهدوا روعة وسحر الاحتفالات، بحسب صحيفة "العين الإخبارية".
#دبي تبهر العالم في احتفال العام الجديد 2021https://t.co/KoFx8uqnwy@BurjKhalifa #NewYear2021 #MyDubaiNewYear #رأس_السنة #رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/BivP23oMar— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020
احتفال ضخم بالألعاب النارية فى برج خليفة بالكريسماس
وبحسب صحيفة البيان الإماراتية فقد شهدت إمارة دبى عروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتى أضاءت سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، فى حدث انتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.
كيف احتفل #برج_خليفة بالعام الجديد 2021 ؟https://t.co/fWqwcQxzu1#دبي#رأس_السنة #راس_السنة_الجديدة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ea3jMX6wbG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020
وأقيمت عدة عروض فى 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبى وشملت: برج خليفة، برج العرب، مدينة جميرا، دبى فستيفال سيتى مول، وبرواز دبي، والقرية العالمية، لامير، ذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، السيف، نشاما تاون سكوير، منتجع باب الشمس، منتجع وسبا لو رويال مريديان، ومنتجع بولغرى دبي، ونادى المرابع العربية للجولف، ونادى الإمارات للجولف.
#دبي تبهر العالم في احتفال العام الجديد 2021https://t.co/KoFx8uqnwy#رأس_السنة #راس_السنة_الجديدة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3PGH2UsOQY— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020
احتفال ضخم بالألعاب النارية فى برج خليفة
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