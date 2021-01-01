فندق ترامب بواشنطن يرفع سعر الإقامة أكثر من 4 أضعاف مع اقتراب تنصيب بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

قام فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة برفع أسعار الإقامة قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقا لمجلة بوليتيكو. ويقول موقع الفندق على الإنترنت إن الحد الأدنى لمدة ليلتين المطلوب للضيوف الذين يزورون العاصمة حوالي يوم الافتتاح في 20 يناير قد تغير لتصبح الأسعار الآن 2225 دولارًا في الليلة ليوم 19 و 20 يناير ، مقارنة مع ما يقرب من 400 دولار للأيام الأخرى في يناير.

وبحسب التقرير، فالأمر ليس مقتصرا على فندق الرئيس المنتهية ولايته فقط حيث رفعت الفنادق الأخرى في المنطقة ، مثل فندق Hay-Adams و The St. Regis أيضًا أسعار غرفهم خلال فترة التنصيب، ووصلت أسعار الغرف إلى 1،399 دولارًا و 999 دولارًا في الليلة على التوالي.

حاولت منظمة ترامب بيع عقد إيجارها لعقار العاصمة في وقت سابق من هذا العام ، لكنها في النهاية علقت البيع.

لم يتنازل الرئيس ترامب حتى الآن عن انتخاب الرئيس المنتخب جو بايدن ، حيث قام مرارًا وتكرارًا بتوجيه مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات "تم تزويرها" وسرقتها منه، ولم يكشف ترامب أيضًا عن ما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن ، على الرغم من حث نواب الحزب الجمهوري الآخرين على القيام بذلك.

قطع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اجازته مبكرا وعاد امس من منتجعه بولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن، بعد أن كان من المقرر حضوره حفل ليلة رأس السنة هناك، ونشر البيت الأبيض رسالة تهنئة بالعام الجديد من ترامب أشاد فيها بإنجازات إدارته التى شملت مواجهة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.