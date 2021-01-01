اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يناير 2021 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تقدم موعد فرض حظر التجوال الليلي بعدة مناطق لمكافحة كورونا

الجمعة، 01 يناير 2021 04:12 م
فرنسا تقدم موعد فرض حظر التجوال الليلي بعدة مناطق لمكافحة كورونا الشرطة الفرنسية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت فرنسا اعتزامها تقديم موعد حظر التجوال الليلي من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ليكون من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساءً اعتبارا من يوم غد السبت في 15 منطقة متضررة.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز"الأوروبية اليوم الجمعة، إن الخطوة ستكون سارية غدًا السبت، كاشفًا عن تلك المناطق التي ستخضع للحظر، وأنها لن تتضمن مدنا فرنسية كبرى مثل باريس، وليون، ومارسيليا.
 
وأضاف :"يواصل الفيروس الانتشار في فرنسا.. مع وجود تفاوت بين المناطق"، موضحًا أنه ستتم مراجعة قائمة المناطق المعنية خلال أسبوع ، كما أنه "في حال تدهور الوضع أكثر في مناطق معينة، سنتخذ القرارات اللازمة" في هذا الصدد.

فرنسا

اخبار فرنسا

فرض حظر التجوال

مكافحة كورونا

كورونا

كورونا في فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة