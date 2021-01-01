فرنسا تقدم موعد فرض حظر التجوال الليلي بعدة مناطق لمكافحة كورونا

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أعلنت فرنسا اعتزامها تقديم موعد حظر التجوال الليلي من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ليكون من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساءً اعتبارا من يوم غد السبت في 15 منطقة متضررة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز"الأوروبية اليوم الجمعة، إن الخطوة ستكون سارية غدًا السبت، كاشفًا عن تلك المناطق التي ستخضع للحظر، وأنها لن تتضمن مدنا فرنسية كبرى مثل باريس، وليون، ومارسيليا.

وأضاف :"يواصل الفيروس الانتشار في فرنسا.. مع وجود تفاوت بين المناطق"، موضحًا أنه ستتم مراجعة قائمة المناطق المعنية خلال أسبوع ، كما أنه "في حال تدهور الوضع أكثر في مناطق معينة، سنتخذ القرارات اللازمة" في هذا الصدد.