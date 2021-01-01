طقس الخليج.. أمطار فى السعودية والبحرين وغائم فى الامارات والكويت

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن تكون سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء فى السعودية، وفى الامارات صحوا إلى غائم جزئياً أما فى البحرين سيكون ضباب مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم ساعة على الجزء الجنوبى شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالى بسرعة 16-38كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س.

وقال المركز فى نشرته اليومية إن الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والثانى عند 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:36 والجزر الثانى عند الساعة 07:31 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 09:40 والمد الثانى عند الساعة 23:26 والجزر الاول عند الساعة 16:29 والجزر الثانى عند الساعة 05:17.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 26 16 80 35 دبــى 27 16 65 25 الشارقة 28 14 70 25 عجمان 27 16 80 30 أم القيوين 26 12 80 25 رأس الخيمة 25 13 75 30 الفجيرة 24 17 60 35 العين 25 13 65 20 ليوا 26 12 90 35 الرويس 24 16 85 40 السلع 23 13 85 30 دلما 23 18 75 45 طنب الكبرى 24 19 80 40 طنب الصغرى 24 19 80 40 أبو موسى 24 19 80 40

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس لهذا اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية وغائم جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خلال النهار.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 95% والصغرى 45%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 20 °ﻡ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى مطار الكويت الدولي

نهارًا

معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلًا

بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .