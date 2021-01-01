ضبط 761 عبوة دواء بيطرى مخالف فى حملات تفتيشية بالشرقية.. صور

الشرقية_ إيمان مهنى

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، وقامت مديرية الطب البيطري ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال شهر ديسمبر 2020 بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز و مدن المحافظة لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وتابع بركات، أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة وضـبط 761 عبوة لـ 68 صنف دواء بيطري مخالف منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور تداوله بيطريا، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا، وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.



جانب من المضبوطات فى حملات على الادوية المخالفة (1)



جانب من المضبوطات فى حملات على الادوية المخالفة (2)



جانب من المضبوطات فى حملات على الادوية المخالفة (3)