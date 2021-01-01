اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 06:58 ص
خالد صلاح
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صور.. كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة وكيم يزور ضريح والده

الجمعة، 01 يناير 2021 06:00 ص
صور.. كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة وكيم يزور ضريح والده كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة
سول (رويترز)

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قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، إن الزعيم كيم جونج أون استهل العام الجديد برسالة إلى مواطنيه وزيارة ضريح والده وجده، لكنها لم تبد أى إشارة إلى أنه سيلقى كلمة كما كان يفعل فى السنوات الماضية.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن كيم قدم فى الرسالة الشكر للشعب لثقته بالحزب الحاكم ودعمه حتى فى الأوقات "الصعبة".

 

وسبق أن اعتذر الزعيم الكورى الشمالى عن عدم الوفاء بوعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية وعن المصاعب التى تحملها المواطنون نتيجة العقوبات الدولية والإجراءات الصارمة التى تهدف إلى منع تفشى فيروس كورونا، وكتب كيم، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، "فى العام الجديد أيضا، سأعمل جاهدا للتبكير بحقبة جديدة تتحقق فيها مُثل شعبنا العليا ورغباته".

 

وتقول كوريا الشمالية إنه ليس لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، رغم أن مسؤولين فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا يرجحون هذا، وتعثر اقتصاد البلاد جراء غلق الحدود الذى فرضته على نفسها والإجراءات الصارمة الأخرى لمنع تفشى المرض.

 

وأظهرت وسائل إعلام رسمية حشودا تضع كمامات وتحتفل بالعام الجديد فى الساحة الرئيسية بالعاصمة بيونجيانج خلال حفل موسيقى وعرض للألعاب النارية، ومع دقات الساعة إيذانا بانتصاف الليل، زار كيم ومسؤولون بارزون آخرون قصر الشمس الذى يضم جثمان والده وجثمان جده.

كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة وكيم يزور ضريح والده وجده (3)
كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة

 

كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة وكيم يزور ضريح والده وجده (4)
كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات حاشدة 
كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة وكيم يزور ضريح والده وجده (5)
زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح والده وجده 

 

كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة وكيم يزور ضريح والده وجده (1)
كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات كبيرة 

 

كوريا الشمالية تستهل العام الجديد باحتفالات ضخمة وكيم يزور ضريح والده وجده (2)
كوريا الشمالية تستهل العام الجديد بالالعاب النارية 

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