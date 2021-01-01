اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 05:24 ص
خالد صلاح
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صور.. حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية للاحتفال بالعام الجديد

الجمعة، 01 يناير 2021 05:00 ص
صور.. حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية للاحتفال بالعام الجديد حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية
ووهان (رويترز)

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نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع فى منتصف الليل بمدينة ووهان فى وسط الصين احتفالا بليلة رأس السنة، بعد عام شهد جائحة مميتة أودت بحياة آلاف بالمدينة وأجبرتها على الإغلاق من نهاية يناير حتى أوائل شهر أبريل.

 

وكما جرت العادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، وهو أحد أكثر الأماكن التى يحتشد فيها الناس ليلة رأس السنة. وعندما أذنت الساعة القديمة على المبنى بحلول منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات فى الهواء وهتفوا "سنة جديدة سعيدة".

 

وقالت الطالبة يانغ وين شوان (20 عاما) التى تزور ووهان "أنا فى غاية السعادة.. هذه أول مرة أزور فيها ووهان، وحضور الحدث رائع".

 

وكان وجود الشرطة كثيفا والسيطرة على الحشود صارمة. وشوهد أفراد أمن وهم يخبرون عددا قليلا من الحضور كان لا يضع كمامة بضرورة استخدامها. ومرت الاحتفالات فى سلام وفى جو اتسم بالود والهدوء.

 

وجاءت الاحتفالات بعد 12 شهرا من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تلقت لأول مرة تقارير عن حالات التهاب رئوى مجهولة السبب فى ووهان، والذى اتضح فيما بعد أنه أول ظهور يتكشف فى العالم لمرض كوفيد-19.

 

ومن المقرر أن يصل فريق خبراء من الأمم المتحدة إلى الصين فى يناير كانون الثانى 2021 للتحرى لمعرفة منشأ الجائحة، وأصبحت ووهان خالية من الفيروس إلى حد كبير على مدى شهور. وبدأت فى الأيام الأخيرة فى تطعيم بعض الفئات من السكان.

 

حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية (5)
حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية

 

حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية (1)
حشود تملأ شوارع مدينة ووهان 

 

حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية (2)
حشود بالكمامات تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية

 

حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية (3)
الناس تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية 

 

حشود تملأ شوارع مدينة ووهان الصينية (4)
حشود تملأ شوارع مدينة ووهان 

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