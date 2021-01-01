اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 11:36 ص
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شرطة لندن تداهم مقهى مخالفة لقواعد العزل العام

الجمعة، 01 يناير 2021 11:35 ص
شرطة لندن تداهم مقهى مخالفة لقواعد العزل العام لندن - أرشيف
رويترز

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 داهمت شرطة لندن مقهى يضم نحو 50 شخصا يدخنون النرجيلة (الشيشة) ويشاهدون مباريات في كرة القدم ويعزفون الموسيقى الصاخبة، في انتهاك كبير لقواعد العزل العام الصارمة التي تحظر أي نوع من التقارب الاجتماعي بين السكان في ظل انتشار مرض كوفيد-19.
 
وقالت شرطة لندن في بيان اليوم الجمعة إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التي فتشت المكان الكائن في ومبلي في شمال غرب العاصمة وعثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة.
 
ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني.
 
وتشهد لندن زيادة في معدلات انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا.
 
وتشتد الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في معظم أنحاء العاصمة البريطانية.

لندن

كورونا

شرطة لندن

ليلة رأس السنة

كوفيد19

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