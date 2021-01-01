سفير السودان بالقاهرة: لم نعد بلدا منعزلا عن محيطه الإقليمى والعالمى

كتب محمد شرقاوى

قال محمد إلياس محمد سفير السودان لدى مصر، إن الجميع بعمل على إعادة بناء الدولة السودانية، مضيفا أن السودان لم يعد بلدا منعزلا عن محيطه الإقليمى والعالمى وأنه دولة مسئولة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن السودان أصبح دولة فعالة فى كل القضايا الإقليمية والعالمية، لافتا إلى ان هناك سياسات أمريكية فرضت على السودان بسبب الأخطاء التى وقع فيها النظام السابق.

وتابع أننا نسعى للاستفادة من التكنولوجيا وحالة الانفتاح من دول العالم، مضيفا أن هناك علاقات غير مسبوقة بين مصر والسودان، وسد النهضة مشكلة حقيقة وقائمة والدول مصممة على الوصول للاتفاق.

وكان محمد إلياس محمد، سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة أكد، أن جميع الأبواب مفتوحة أمامه بالقاهرة، ولم يطرق بابًا إلا وجده مفتوحًا ومرحبًا، بما يدعم تعميق أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية لدعم هذه العلاقات، التى جاءت هذه الدورة التدريبية المشتركة بين نخبة من أئمة البلدين الشقيقين ثمرة من ثمارها، فى ظل دعم لا محدود من القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين لكل ما يقوى هذه الروابط بين الشعبين الشقيقين.