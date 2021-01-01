اليوم السابع
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رغم تحذيرات كورونا.. شباب وفتيات أسوان يحتفلون برأس السنة على الكورنيش.. صور

الجمعة، 01 يناير 2021 01:04 ص
رغم تحذيرات كورونا.. شباب وفتيات أسوان يحتفلون برأس السنة على الكورنيش.. صور جانب من احتفالات رأس السنة بكورنيش مدينة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، تجمع عدد من المواطنين خاصة من الشباب الذين حرصوا على الاحتفال برأس السنة الجديدة 2021 ، رغم تحذيرات الحكومة بمنع التجمعات حرصاً على عدم انتشار فيروس كورونا خلال الموجه الثانية للمرض.

واحتفل المئات من الشباب والفتيات والأهالى بقدوم السنة الجديدة 2021، وأطلقوا الصيحات والصفارات ابتهاجاً برأس السنة، وارتدى بعضهم قبعات "بابا نويل" متجولين على طريق كورنيش النيل، فيما انتشر الباعة الجائلين بالكورنيش لبيع الهدايا ومستلزمات وأشكال الاحتفال برأس السنة.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة على كورنيش النيل القديم والجديد والفنادق والموتيلات والمطاعم والكافيهات والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين إحتفالاً بليلة رأس السنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بحفلات الكريسماس ورأس السنة.

وطالب المحافظ، المواطنين وخاصة الشباب بضرورة الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الوقاية بتجنب هذه التجمعات التى يمكن أن تؤدى لزيادة معدلات الإصابة والوفاة والمساهمة فى انتشار الفيروس لأكبر عدد منهم.

وشدد اللواء عطية، على المسئولين بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة حيث سيتم إصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم إلتزامها بتطبيق هذه الاشتراطات أو وجود أى تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستتابع أى تجاوزات فى هذا الإتجاه مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك .

 

احتفال الشباب برأس السنة
احتفال الشباب برأس السنة

 

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

طريق كورنيش النيل بأسوان
طريق كورنيش النيل بأسوان

 

مصورو الفوتوسيشن
مصورو الفوتوسيشن

 


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