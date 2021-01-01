خبراء أمريكيون لـ"CNBC": بايدن يرى ضرورة دعم المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان

كتبت: نهال أبو السعود

قال خبراء ومحللين أمريكيين لشبكة سى أن بى سى الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يرى ضرورة فى دعم المعارضة التركية لإنهاء حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موضحين بحسب التقرير أن العلاقات التركية ـ الأمريكية ستشهد أزمات عدة بعد 20 يناير، حيث يتم تنصيب بايدن رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة.

واستشهد عدد من الخبراء بحسب التقرير، بتصريحات سابقة أدلى بها بايدن قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حيث وصف أردوغان صراحة بـ"المستبد"، وانتقد تصرفاته تجاه الأكراد وقال أن الرئيس التركى ‏‏"عليه أن يدفع الثمن". كما اقترح أن تدعم الولايات المتحدة قادة المعارضة الأتراك "حتى يتمكنوا من ‏مواجهة أردوغان وهزيمته. ليس عن طريق الانقلاب، ولكن بالعملية الانتخابية ".‏

وتعهد بايدن بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهى قضية مثيرة للجدل بشكل كبير بالنسبة لتركيا وتجنب ‏رؤساء الولايات المتحدة الاعتراف بها لمدة قرن، وسط اضطرابات الحرب العالمية الأولى، طُرد أو قُتل ما ‏يصل إلى 1.5 مليون مدنى أرمنى على يد الإمبراطورية العثمانية ولم تعترف أى حكومة تركية بذلك على أنه ‏إبادة جماعية، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا.‏

وقال مايكل روبين، المسؤول السابق فى البنتاجون والباحث المقيم فى معهد أمريكان إنتربرايز، لشبكة ‏CNBC‏: "الشيء الوحيد الذى جعل العلاقة متماسكة على مدى السنوات العديدة الماضية هو دبلوماسية ‏ترامب وبعد إزالة ترامب، يجب أن يكون أردوغان قلقًا جدًا جدًا".‏

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى وجود خلافات فى الكثير من النقاط بين واشنطن وأنقرة وعلى رأسها حقوق ‏الإنسان فى تركيا والتى انتقدها الديمقراطيون على وجه الخصوص بالإضافة إلى شراء تركيا لنظام الصواريخ ‏الروسى ‏S-400‎‏ الذى أغضب حلفاءها فى الناتو وكاد يؤدى إلى عقوبات أمريكية، وعملها العسكرى ضد حلفاء ‏أمريكا الأكراد فى شمال سوريا ودعمها للجماعات المتطرفة التى تقول أنقرة إنها ليست إرهابية وهى ضرورية ‏لحماية مصالحها فى المنطقة.

وبخلاف ذلك، فإن تحركات أردوغان العدوانية ضد اليونان وقبرص بسبب موارد الغاز فى شرق ‏البحر المتوسط إلى جانب دور تركيا فى مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأمريكية؛ وقاعدة إنجرليك ‏الجوية المشتركة، حيث تستضيف تركيا عددًا كبيرًا من القوات والطائرات الأمريكية ونحو 50 من رؤوسها ‏النووية - والتى هدد أردوغان بقطعها إذا تعرضت لعقوبات أمريكية.