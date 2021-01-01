"حياة كريمة" تسدد رسوم جدية التصالح لــ45 حالة مستحقة بنجع حمادى فى قنا

قنا _ صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي قنا، عن تسديد مبادرة حياة كريمة، وصناع الخير، رسوم الجدية لـ 45 حالة من المستحقين، ضمن مبادرة "التصالح حياة".

وقال عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إنه تم سداد رسوم جدية التصالح ل 45 حالة مستحقة بإجمالي مبلغ 68 ألف جنيه جنيه، عن طريق ماكينة الدفع الالكتروني التابعة لمركز نجع حمادي ومركز قنا.

وأوضح خبير، أنه تم السداد عن 12 بإجمالي مبلغ 20 ألف جنيه، كما تم السداد في السابق عن 33 حالة بإجمالي مبلغ 48 ألف جنيه.

وأشار خبير، إلى أن تلك القرى التي جاءت ضمن مبادرة التصالح حياة هي " أبو عموري– الغربي بهجورة– والرحمانية– والهيشة – والشعانية– والسلامية– وعزبة البوصة– وبهجورة– والقناوية".

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن عملية اختيار المستحقين تتم وفق الشروط الموضوعة، وبعد إجراء المعاينات اللازمة والبحث الاجتماعي، دون أي اعتبارات أخرى، لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، كما تم استبعاد الحالات التي تم التأكد من عدم أحقيتهم للسداد عنهم الاستعلام عن حالتهم المادية.