اليوم السابع
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حرائق في العاصمة الألمانية جراء إطلاق الألعاب النارية من المنازل

الجمعة، 01 يناير 2021 08:44 ص
حرائق في العاصمة الألمانية جراء إطلاق الألعاب النارية من المنازل ألعاب نارية
رويترز

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حاول بعض سكان برلين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم عشية رأس السنة الجديدة، بعد أن مُنعوا من إطلاقها في معظم أنحاء المدينة، ما أدى إلى اندلاع عشرات الحرائق في أنحاء العاصمة الألمانية.
 
 قالت خدمة الإطفاء في برلين إنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريقًا، مع مزيد من الحرائق في الساعات التالية. ولم يتم الإبلاغ مبدئيا عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة.
 
وعادة ما يخرج المحتفلون في برلين إلى الشوارع لإضاءة السماء بالألعاب النارية في ليلة رأس السنة، لكن السلطات حظرت استخدام الألعاب النارية في بعض الأماكن العامة، بما في ذلك أكثر من 50 منطقة في العاصمة، لمنع تجمع الحشود الكبيرة.
 
كما تم حظر بيع الألعاب النارية في الفترة التي سبقت 31 ديسمبر، في ألمانيا التي تفرض إغلاقا، تستثنى منه المتاجر الأساسية فقط، حتى العاشر من يناير كانون الثاني على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وبعد أن كان أداء ألمانيا أفضل من كثير من جيرانها في المرحلة المبكرة من الجائحة، باتت تعاني من زيادة في الحالات والوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19. وتم تسجيل رقم قياسي يومي بلغ 1129 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء.

ألمانيا

بريلين

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ليلة رأس السنة

2021

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