اليوم السابع
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جمعية مجاهدى سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنموية عديدة خلال 2020

الجمعة، 01 يناير 2021 05:00 ص
جمعية مجاهدى سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنموية عديدة خلال 2020 الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أرض الفيروز شهدت مشروعات تنموية عديدة خلال 2020، وأن شمال وجنوب سيناء شهدت افتتاح مشاريع عديدة منها محاور الطرق الرئيسية، وسلسلة المساكن البدوية المخصصة للأهالى بسعر رمزى بوسط سيناء، ومحطات المياه فى مركزى للحسنة ونخل .

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشروعات أخرى جار العمل فيها أهمها مدينة رفح الجديدة، وتوفير إسكان بسعر رمزى للأهالى ضمن الإسكان الاجتماعى بالعريش، وإنشاء محطات تحلية عملاقة بالعريش والشيخ زويد وإنشاء ميادين جديدة بالعريش .

وأشاد بقرارات الدولة فى خدمة المواطنين من بينها فتح ميناء العريش للعمل، والشروع فى أعمال تطوير مدينة العريش بمحاور جديدة والتجهيز لإنشاء تجمعات تنموية بنطاق الشيخ زويد، وإنشاء 3 مدن جديدة بوسط سيناء، ومحاور طرق رئيسية، وتطوير ميناء العريش، وفتح المنطقة الصناعية، والانتهاء من أول مرحلة من تطوير بحيرة البردويل والاستعداد لمراحل تطوير أكبر .


شمال سيناء

العريش

سيناء

عام جديد

حصاد 2020

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