جامعة الأقصر: تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لما بعد إجازة نصف العام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أنه تقرر تأجيل جميع الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية، وكذلك الدراسات العليا، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، وذلك بناء علي قرار مجلس الوزراء، والمجلس الأعلي للجامعات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه سوف يتم استكمال تدريس المقررات الدراسية للطلاب أون لاين اعتباراً من السبت المقبل الموافق 2 يناير حتى 16 يناير الجارى.

وكانت قد بدأت جامعة الأقصر، أمس الخميس، فى إجراء المقابلات والاختبارات فى المجالات الفنية والأدبية، وذلك فى إطار اختيار المشاركين من الطلاب فى مهرجان إبداع للموسم التاسع، وذلك لتمثيل الجامعة فى مهرجان إبداع، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومن جانبهم حرص مسئولى إدارة النشاط الطلاب بالجامعة بتوجيهات من الدكتور رئيس الجامعة بالاهتمام بجميع الطلاب، وتقديم دعمها لهم لاكتشاف مهاراتهم وتنميتها فى" الموسيقى والغناء – العروض المسرحية – المسرح الغنائى – الفنون الشعبية - الإنشاد الدينى – الأفلام القصيرة والفنون التشكيلية والمجالات العلمية والمجالات الأدبية".

وفى نفس السياق استقبل اليوم الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمكتبه وفد منطقة وعظ الأقصر التابع للأزهر الشريف المكون من: الشيخ محمود السيد محمد موسى، الشهير بالشيخ بسيونى مدير عام منطقة وعظ الأقصر والشيخ عبد الستار محمود حسين رئيس لجنة التحكيم والمصالحات بالأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم محمد إبراهيم الواعظ بإدارة القرنة والشيخ أحمد النحاس الحجاجى مدير العلاقات العامة بمنطقة الأقصر.

وقال رئيس الجامعة، إنه تأتى هذه الزيارة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الأقصر والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، وخلال الزيارة أهدى الوفد للدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة مجموعة من الكتب التثقيفية التوعوية الدينية، كما أهدى رئيس الجامعة إلى الوفد درع تكريم يحمل شعار جامعة الأقصر.