الهند تسجل 20036 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 وفاة

نيودلهى أ ش أ

سجلت الهند 20 ألفًا و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و286 ألفًا و710 أشخاص.

أعلنت وزارة الصحة بالهند أن 14 شخصا عادوا إلى الهند من المملكة المتحدة ثبت إصابتهم بسلالة جديدة من فيروس كورونا، والتى ظهرت فى المملكة المتحدة، ليصل العدد إلى 20 مريضًا أصيبوا بالمتغير البريطانى المتحور فى الهند.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، تم الكشف عن سلالة المملكة المتحدة المتحولة من عينات تم اختبارها فى مختبرات مختلفة فى جميع أنحاء الهند: ثمانية فى المركز الوطنى لمكافحة الأمراض (دلهي) ، وواحد فى NIBMG كولكاتا ، وواحد فى NIV Pune ، وسبعة فى NIMHANS بنغالورو ، واثنان فى CCMB Hyderabad وواحد IGIB دلهي.