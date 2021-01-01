اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يناير 2021 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تسجل 20036 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 وفاة

الجمعة، 01 يناير 2021 08:07 ص
الهند تسجل 20036 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيودلهى أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت الهند 20 ألفًا و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا  كوفيد-19  خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و286 ألفًا و710 أشخاص.

أعلنت وزارة الصحة بالهند أن 14 شخصا عادوا إلى الهند من المملكة المتحدة ثبت إصابتهم بسلالة جديدة من فيروس كورونا، والتى ظهرت فى المملكة المتحدة، ليصل العدد إلى 20 مريضًا أصيبوا بالمتغير البريطانى المتحور فى الهند.

 

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، تم الكشف عن سلالة المملكة المتحدة المتحولة من عينات تم اختبارها فى مختبرات مختلفة فى جميع أنحاء الهند: ثمانية فى المركز الوطنى لمكافحة الأمراض (دلهي) ، وواحد فى NIBMG كولكاتا ، وواحد فى NIV Pune ، وسبعة فى NIMHANS بنغالورو ، واثنان فى CCMB Hyderabad وواحد IGIB دلهي.

 

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة