المغرب يسجل 1777 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎

أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1777 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 440 ألفا و970 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 4 ملايين و32 ألفا و734 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضافت أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة، كما تم تسجيل 2134 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 409 آلاف و638.
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