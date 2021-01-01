الخارجية الإيرانية: رد طهران سيكون ساحقا على من يقترب من الخطوط الحمراء

وكالات

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح لوكالة "فارس" يوم الجمعة، أن رد طهران سيكون ساحقا على كل من يقترب من الخطوط الحمراء التي رسمتها بلاده.

وقال: "نحن واثقون من الرد على أي إجراء أمريكي ومستعدون لأي سيناريو"، وفق ما نشرت "روسيا اليوم".

وشدد على أن إيران لن تتساهل في ما يخص أمنها القومي ومصالحها الوطنية.

وأضاف أن إسرائيل تدرك أن إيران سترد بشكل ساحق في حال اقترابها من خطوطها الحمراء.

وأشار إلى أن بعض التقارير بشأن التشكيلات العسكرية الأمريكية في المنطقة استعدادا للحرب واقعي، وبعضها ضجة إعلامية.

ولفت إلى وجود مؤشرات على تحركات أمريكية شيطانية في المنطقة، محملا إياها عواقب أي مغامرة جديدة