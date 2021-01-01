البابا فرانسيس أول من يتلقى لقاح كورونا بالفاتيكان.. صحيفة تكشف التفاصيل

فاطمة شوقى

كشفت صحيفة "تيلام" الأرجنتينية أن بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، سيكون أول من سيتلقى لقاح كورونا الذى سيصل الفاتيكان فى 4 يناير .

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن جميع لقاحات شركة فايزر البالغ عددها 10 آلاف إلى الفاتيكان، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن البروتوكول الذى سينظم عملية التطعيم، وما المعايير التى سيتم اتباعها لتحديد من سيكون أول من يتم تطعيمه، ورغم ذلك، فكل شىء يشير إلى أن بابا الفاتيكان سيكون أول من سيتم تطعيمه.

من ناحية أخرى ، وعلى وجه الخصوص ، يمكن أن يكون البابا والبابا الفخري أول من يقفان فى الصف لأنهما سكان معرضون للخطر، حيث أن البابا فرانسيس يبلغ من العمر 84 عاما كما أنه يعانى العديد من الأمراض والتى أخرها عرق النسا الذى منعه من حضور احتفالات رأس السنة، كما أن البابا الأرجنتيني قد استعاد جدول اجتماعاته الشخصية في سانتا مارتا في القصور الرسولية وجهوده المتكررة لاستعادة الجماهير العامة مع المؤمنين الباحثين عن الاتصال جسديًا معهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهة المسؤولة عن تنظيم التطعيم هي صندوق المساعدة الصحية، الذي يعمل بالتعاون مع مديرية الصحة والنظافة في المحافظة، في المجموع ، من المقرر أن يتم تحصين 800 شخص يعيشون في الفاتيكان ، بالإضافة إلى 4000 عامل نشط ومتقاعد.

وأعلن الفاتيكان أمس أن البابا فرنسيس لن يترأس طقوس نهاية وبداية العام بسبب إصابته بالتهاب في عرق النسا.

وأبلغ مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، عن العائق المؤلم الذي وبسببه أجبر الأب الأقدس على الحصول على قسط من الراحة. وبالتالي سيترأس الكاردينال ريه الاحتفال بصلاة الغروب بعد ظهر اليوم، بينما سيترأس الكاردينال بارولين القداس الإلهي في الأول من يناير. على أن يتلو الحبر الأعظم غدًا صلاة التبشير الملائكي من القصر الرسولي.

ألم شديد وإدراك لعدم قدرته على التواجد على المذبح لاختتام عام ٢٠٢٠ بتلاوة صلاة الغروب وصلاة الشكر وافتتاح عام ٢٠٢١ بالقداس الإلهي بمناسبة عيد مريم العذراء واليوم العالمي للسلام – باستثناء صلاة التبشير الملائكي التي سوف يتلوها الأب الأقدس نفسه.