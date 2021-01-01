إيطاليا تسجل 462 وفاة جديدة بفيروس كورونا و22211 إصابة

روما (رويترز)

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 462 حالة وفاة على صلة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقارنة مع 555 أمس، بينما انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 22211 من 23477.

وقالت الوزارة إن 157524 فحصا أجرى فى اليوم السابق نزولا من 186004 قبل يوم، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة المسجل رسميا فى البلاد بسبب كوفيد-19 منذ بدء الجائحة إلى 74621، وهو أكبر عدد فى أوروبا والخامس عالميا.

وأشار تقرير أصدره المعهد الوطنى للإحصاء يوم الأربعاء إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا فى إيطاليا ربما يكون أكبر من المشار إليه فى البيانات الرسمية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالى عدد الإصابات فى إيطاليا حتى الآن بلغ مليونين و129 ألف حالة.