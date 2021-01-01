إصابات كورونا تتجاوز الألف واحتفالات باهتة برأس السنة في كوريا الجنوبية

رويترز

سجلت كوريا الجنوبية 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة وسط احتفالات باهتة بالسنة الجديدة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد زاد إلى هذا الحد ارتفاعا من 967 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 61769 بينها 917 وفاة.

وبعد تسجيل نجاحات أولية في السيطرة على موجات التفشي السابقة، تواجه كوريا الجنوبية صعوبات في الحد من الزيادات الأخيرة وهي الأكبر على الإطلاق، حيث تحوم الإصابات اليومية حول الرقم 1000 منذ أسابيع.

وفي ظل أشد قيود التباعد الاجتماعي صرامة حتى الآن، أغلقت السلطات الشواطئ على الساحل الشرقي التي يتجمع فيها الناس عادة لمشاهدة شروق شمس اليوم الأول من العام الجديد.

وفي سول، أُلغي احتفال قرع جرس بوسينجاك لأول مرة منذ عام 1953، رغم بثه مباشرة على موقع المدينة على الإنترنت.