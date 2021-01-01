أول بشائر 2021.. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى رسميًا

كتب محمد جمال

مع انطلاق عام 2021 تودع المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى اليوم 1 يناير 2021، حيث تم تمرير صفقة بوريس جونسون التجارية مع بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى قانون بعد عملية برلمانية استمرت 14 ساعة أعادت رسم علاقات المملكة المتحدة مع أوروبا بشكل جذري.

وشكر رئيس الوزراء النواب على تمرير مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية) في يوم واحد ، في بيان حث الأمة على "اغتنام" اللحظة التي تنتهي فيها الفترة الانتقالية مع الكتلة في الساعة 11 مساءً الخميس.

وقالت صحيفة الجارديان ان الملكة وافقت على مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية)، ويضع توقيعها اتفاقية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني ، مما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة فى الساعة 11 مساءً يوم الخميس عندما تنتهي الفترة الانتقالية.

جاء ذلك عقب استدعاء البرلمان لجلسة طارئة لمدة يوم واحد للموافقة على اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، والتي أبرمها رئيس الوزراء ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، عشية عيد الميلاد.

وقال جونسون: “مصير هذا البلد العظيم راسخ الآن في أيدينا. نحن نتولى هذا الواجب بحس من الهدف ومع مراعاة مصالح الجمهور البريطاني في صميم كل ما نقوم به" وأضاف: "تمثل الساعة 11 مساءً يوم 31 ديسمبر بداية جديدة في تاريخ بلادنا وعلاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر حليف لهم. هذه اللحظة حلت علينا أخيرًا والآن حان الوقت لاغتنامها".

تأتي الصفقة بعد أربع سنوات ونصف من التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد، لكن الموافقة السريعة عليها أثارت مخاوف أعضاء البرلمان والأقران من أن مشروع القانون لم يتم التدقيق فيه بشكل صحيح.