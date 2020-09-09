وزير التعليم العالى يعلن استعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع كورونا

ماجد تمراز

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء باستعدادات الوزارة بخصوص فيروس كورونا، واستعدادات المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الدولة لم تهتز من أزمة فيروس كورونا، وكان لا بد من الخروج للناس والتأكيد لهم أن الأمر مدروس بشكل علمي ووثائقي وإحصائي، وطمأنة الناس أن هناك أشخاصا تعمل على حل الأزمة.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "اشتغلنا مع الدكتور هشام العسكري، وهو عالم متخصص في الأرقام والإحصائيات، وقدرنا نتوقع المستقبل في أزمة كورونا، وجزء كبير من الدراسات المبنية على نسبة الخطأ المحسوبة بدقة طلعت صحيحة، رغم أنها علوم متغيرة إلا أنها كان لها فائدة وظهر ذلك بعد انخفاض أعداد الإصابات".

وقال الوزير: "أصبح لدينا خبرات متراكمة فيما يتعلق بفيروس كورونا، وأصبحنا أكثر استعدادا عما كنا عليه في السابق، على الرغم من أن مصر تصدت بحزم للأزمة، عدد الوفيات قل بنسبة كبيرة وعدد الإصابات قل، وجزء كبير من ذلك هو عدم نزول أعداد كبيرة من كبار السن إلى الشارع والاختلاط بشكل كبير، والخوف كله الآن من الشباب في السن الصغير".

وأضاف الوزير: "دربنا جيل تاني وتالت من أعضاء هيئة التدريس ليكونوا جاهزين للتعامل مع الأزمة إذا ما حدثت موجة ثانية".

وقال الوزير: "الطالب الراسب إذا رسب بعذر، فإن القانون الخاص بغرامات الراسبين لا يشمله، لأن مجانية التعليم هي حق للطالب، ولكنها ليست حق للراسب، موضحا أن الدولة ليس لها علاقة بمشكلات الدبلومة الأمريكية، وتسعى لحل مشكلاتهم".