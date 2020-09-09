مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 6:09
ميعاد صلاة العشاء 7:27
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:30
توقيت صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:03
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
ميعاد صلاة المغرب 05: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:24 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:59 ص
توقيت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:12 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:15 م
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:15
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:33 م
ميعاد صلاة العشاء 7:43 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
توقيت صلاة العشاء 7:46 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 3:19 م
ميعاد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:54
توقيت صلاة الظهر 11:37 م
ميعاد صلاة العصر 3:09 م
موعد صلاة المغرب 5:55
موعد صلاة العشاء 7:11 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
توقيت صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:33 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25 م
موعد صلاة العصر 3:58 م
توقيت صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:06
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
ميعاد صلاة العصر 3:17 م
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
مواقيت صلاة العشاء 7:19 م
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