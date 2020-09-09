مطرانية البحيرة تعلن عودة الأنبا باخوميوس لمقرة بعد وعكة صحية مع منع الزيارات

أعلنت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، عن عودة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشيه لمقر إقامته، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت علاجه بالقاهرة، مؤكدة أن الفريق الطبي أوصى بمنع الزيارت عنه نهائيًا، دون توضيح أسباب الوعكة التي تعرض لها.

وقالت المطرانية في بيان: "نشكر إلهنا الصالح على سلامة وعودة أبينا المطران نيافة الأنبا باخوميوس إلى مقر إقامته بالمطرانية بدمنهور، وإذ نشكر جميع الأحباء على جزيل محبتهم وسؤالهم الدائم، وننوة إلى أنه وفقا لتعليمات الفريق الطبي المعالج سيتم منع الزيارات نهائيا خلال الفترة القادمة لحين اكتمال فترة التاعافي راجين صواتكم".

ويوم الإثنين 24 أغسطس الماضى، طمأنت إيبارشية البحيرة الأقباط على صحة الأنبا باخوميوس، معلنه فى بيان أن حالته الصحية مستقرة في القاهرة لإجراء فحوصات طبية ، بعدما تعرض لوعكة صحية .

يشار الى أن الأنبا باخوميوس شغل منصب القائم مقام البابا بعد وفاة البابا شنودة الثالث في مارس 2012، لمدة 8 أشهر وقاد المرحلة الانتقالية بالكنيسة حتى تسليمها للبابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012، اسمه العلماني سمير خير سكر وهو من مواليد شبين الكوم في 17 ديسمبر 1935، وحصل بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956، وترهبن في دير السريان بوادى النطرون في عام 1962 باسم الراهب أنطونيوس السريانى، ومثل الكنيسة القبطية في عدة مؤتمرات دينية بالخارج، واختير عضوًا في مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل أفريقيا، ورسمه البابا شنودة أسقفًا للبحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية، في 12 ديسمبر 1971.