بطريرك الكاثوليك يعلن تشكيل إيبارشية جديدة للكنيسة مقرها قويسنا

كتب مايكل فارس

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قرارا بتشكيل إيبارشية جديدة مقرها قويسنا، بعد أن كانت المناطق التي تراعا تابعة للإسكندرية.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق في قراره: "إعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريركية ومقرها قويسنا، قررنا، أنا الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعد مشاورة النائب البطريركي الأنبا باخوم ومجلس المشورة من الأباء الكهنة إعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريريكة بجوار الإسكندرية والقاهرة ومقرها قويسنا".

وتابع الأنبا إبراهيم إسحق: "وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا مقرا بطريركيا وكاتدرائية تشمل هذه المنطقة رعايا الدلتا "قوسنا وأشمون وطنطا"، كما قررنا أن يقوم بأعمال هذه المنطقة الأب برنابا فانوس راعي كنيسة العذراء بقويسنا لمدة سنة إلى أن يتم الترتيب لتعيين وكيلا للمنطقة".



قرار بطريرك الكاثوليك

والبطريرك الحالي للكنيسة الكاثوليكية، الأنبا إبراهيم إسحق من مواليد 19 أغسطس 1955، من مواليد قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط، و درس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، وتمت سيامته كاهنا في 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح.

وسافر الأنبا إبراهيم أسحق، إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي، من 1990 إلى 2001، و عين مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000، وسافر إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية في السكاكيني، ومدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية في السكاكيني.

وشغل الأنبا إبراهيم إسحق، منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشي لكاتدرائية البطريرك في القاهرة، و عين الأنبا إبراهيم إسحق راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر، و في 29 سبتمبر 2002 تمت سيامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.

وتمت الموافقة على تعيين الأنبا إبراهيم إسحق مطرانا للإيبارشية من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في فى 5 أكتوبر 2002 ، وحصل على تكريس الأسقفية من أيدي الكاردينال ستيفان الثاني غطاس ثم بطريرك الإسكندرية، و انتُخب الأنبا إبراهيم إسحق بطريركا للأقباط الكاثوليك، من خلال آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الذي انعقد يوم 12 يناير 2013، وتم الاختيار في 15 يناير 2013، والإعلان الرسمي في 18 يناير 2013، بموافقة البابا بنديكتس السادس عشر بابا الفاتيكان.