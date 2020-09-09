الشهر العقارى يحدد 3 حالات لتسجيل الأراضى والعقارات المملوكة للدولة بشمال سيناء

كتب إبراهيم قاسم

أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي تم تعميمه على جميع المأموريات والمكاتب التابعة للشهر العقاري، بشأن استثناء ثلاثة حالات من قرار الامتناع بشكل نهائى عن تسجيل العقارات الواقعة بزمام شمال سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة، إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية شخصيا فى هذا الخصوص.

وتضمنت الحالات الثلاثة التي نص عليها المنشور رقم 23 لسنة 2020 بأنه يستثنى من تطبيق أحكام المنشور الفني رقم 10 بتاريخ 16 يوليو 2019، الحالات الآتية:

1- الأراضى المقام عليها مبان حتى 600 متر، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة.

2- أراضى المشروعات التي تمولها وتنفذها أجهزة الدول (مشروعات إسكان، الصرف الصحي، المدارس، المناطق الصناعية، الخدمات المختلفة..).

3- الأراضى التي سبق تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة.