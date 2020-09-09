الأوقاف تتابع حملة نظافة وتعقيم المساجد.. وتؤكد: نحن فى خدمة بيوت الله.. صور

قال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن الوزارة فى خدمة بيوت الله (عز وجل) والقيام على نظافتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فبيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله (عز وجل) وكريم فضله في إعمار بيوته.

جاء ذلك على خلال قيادة خضر والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات الإقليمية، حملة نظافة وتعقيم فى مساجد محافظة القاهرة، واستعدادا لصلاة الجمعة الثالثة.

فيما قال الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات الإقليمية بأن وزارة الأوقاف وقياداتها لا تدخر جهدًا في إعداد بيوت الله لاستقبال المصلين في كل الصلوات وخاصة الجمعة ، وأن هذه الحملة تأتى فى إطار اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإعداد بيوت الله الإعداد الأمثل لاستقبال المصلين.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه على المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد ، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين ، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان ، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك ؟!

وتابعت الوزارة:" فبيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم ، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله (عز وجل) وكريم فضله على عمار بيوته ، فعلى المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد أن يأخذ زينته وأحسن ثيابه لأن الله (عز وجل) يقول " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " ، ويحافظ على نظافته ونظافة المكان الذي يصلي فيه ، لأن الله (عز وجل) امتدح المحافظين على طهارتهم وطهارة مساجدهم ، حيث يقول : " فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" .