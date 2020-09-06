نائب رئيس اتحاد اليد السابق يعلق لتليفزيون اليوم السابع على تصريحات حسن مصطفى عن لقاء مصر وفرنسا

كتبت هدى أبو بكر

قال كابتن خالد العوضى، نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق، تعليقا على تصريحات حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك طلب تسهيل فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المصري كنوع من المجاملة لصاحب الأرض فى نصف نهائي مونديال اليد 2001 التى كانت تستضيفها فرنسا، نظرا للعلاقة الجيدة التى تربط بين الرئيس الأسبق مبارك بجاك شيراك رئيس فرنسا فى ذلك الوقت، إن هذه الواقعة كانت على سبيل الهزار وليس أكثر من ذلك، مؤكدا أن منتخب مصر في هذه البطولة أدى أداء كبيرا ولم يحالفه الحظ بالبطولة.

وأضاف العوضى لـ تليفزيون اليوم السابع، خلال التغطية الخاصة التي قدمها هشام عبد التواب: "كلام الكابتن حسن مصطفى هزار مع الناس، وكابتن حسن بحكم علاقته وصداقته مع رؤساء الدول تحدث بهزار مع الرئيس جاك شيراك وقتها، ردا على ما قاله شيراك من أن فرنسا ستهزم المنتخب المصري، احنا عشان خاطرك وانت صديق لمصر نخسر المباراة".

وأوضح كابتن خالد العوضى أن هذا الحديث دار بين الكابتن حسن مصطفى وجاك شيراك وقتها بعد انتهاء المباراة وبعد خسارة المنتخب بالفعل، والكلام كان نوع من المداعبة والهزار.

وحول كواليس البطولة عام 2001 قال العوضى: أؤكد مرة أخيرة أن هذا الأمر كان مداعبة وحصل بعد انتهاء المباراة، ومصر لعبت مباراة قوية أمام فرنسا، لكن التوفيق لم يحالف المنتخب، وكانت هذه من أفضل البطولات التي لعبتها مصر في حياتها، وحقق المنتخب إنجازا.

وتابع حول توقعاته لهذه البطولة أنه يتوقع بعد 20 سنة ممكن المنتخب يوصل ويحقق نتائج جيدة، مشيرا إلى أن المونديال الذى تستضيفه مصر في يناير المقبل لأول مرة يشارك فيه 32 منتخبا، وأثنى على التنظيم الجيد والمشرف لاحتفالية قرعة مونديال كرة اليد. وحول فرص المنتخب قال: الفرص جيدة والمنتخب يستطيع الوصول إلى دور الثمانية.